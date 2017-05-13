 Primler açıklanıyor – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Primler açıklanıyor

    Primler açıklanıyor
    Süper Lig'de son viraja girilirken, Beşiktaş yönetiminden de beklenen hamle geldi. Bursa deplasmanı öncesinde Başkan Fikret Orman'ın takımla bir araya geleceği ve şampiyonluk primini açıklayacağı bildirildi. Orman'ın derbi öncesinde yaptığının aksine Bursa deplasmanı öncesinde Ümraniye'de fazla zaman geçirmeyeceği öğrenildi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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