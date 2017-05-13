Primler açıklanıyor

Süper Lig'de son viraja girilirken, Beşiktaş yönetiminden de beklenen hamle geldi. Bursa deplasmanı öncesinde Başkan Fikret Orman'ın takımla bir araya geleceği ve şampiyonluk primini açıklayacağı bildirildi. Orman'ın derbi öncesinde yaptığının aksine Bursa deplasmanı öncesinde Ümraniye'de fazla zaman geçirmeyeceği öğrenildi.