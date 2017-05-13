 İmza töreninde Beşiktaş sürprizi – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İmza töreninde Beşiktaş sürprizi

    İmza töreninde Beşiktaş sürprizi

    Suudi Arabistan takımlarından ile olan sözleşmesini yenileyen Mohammed Majrashi, imza töreninde Beşiktaş forması giydi.

    Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden 'nin futbolcusu , ilginç bir olaya imza attı. Takımıyla sözleşmesini uzatan Majrashi, imza törenine Beşiktaş formasıyla katıldı.

    Kulüp Başkanı ile imza törenine katılan Mohammed Marashi'nin üzerindeki kırmızı Beşiktaş forması oldukça dikkat çekerken, Suudi Arabistanlı futbolcunun neden Beşiktaş forması ile imza törenine katıldığı ise belirsizliğini korudu.

    Marashi, imzayı attıktan sonra ise kulübünün forması ile poz verdi.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İmza töreninde Beşiktaş sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.