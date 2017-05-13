İmza töreninde Beşiktaş sürprizi
Suudi Arabistan takımlarından Alfaisaly ile olan sözleşmesini yenileyen Mohammed Majrashi, imza töreninde Beşiktaş forması giydi.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Alfaisaly'nin futbolcusu Mohammed Marashi, ilginç bir olaya imza attı. Takımıyla sözleşmesini uzatan Majrashi, imza törenine Beşiktaş formasıyla katıldı.
Kulüp Başkanı ile imza törenine katılan Mohammed Marashi'nin üzerindeki kırmızı Beşiktaş forması oldukça dikkat çekerken, Suudi Arabistanlı futbolcunun neden Beşiktaş forması ile imza törenine katıldığı ise belirsizliğini korudu.
Marashi, imzayı attıktan sonra ise kulübünün forması ile poz verdi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
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