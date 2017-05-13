 İçimdeki canavar çıktı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    İçimdeki canavar çıktı

    İçimdeki canavar çıktı

    F.Bahçe'nin peşinde olduğu Milan'lı , ilginç bir benzetmede bulundu.

    Serie A'da ilk ilk 22 haftada sadece 6 kez kısa sürelerde forma giyen Arjantinli 10 numara, daha sonra ön libero mevkiine devşirildikten sonra bir anda 11'in değişmez elemanı oldu. Sonraki 13 haftada 2 kez kırmızı 1 kez de sarı kart cezası yüzünden forma giymeyen , ön libero olduktan sonra 3 asist yaptı. Son 13 haftada Milan'da forması tek değişmeyen isim olan Arjantinli Sosa sert futbolu için, "Ön libero oynamak için sert olmak gerekiyor. Montella içimdeki canavarı çıkardı" benzetmesini yaptı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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