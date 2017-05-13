 Güneş’in 100’üncü maçı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Güneş’in 100’üncü maçı

    Güneş’in 100’üncü maçı

    Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörü olan , siyah-beyazlı takımına başında 100. resmi maçına Bursa’da çıkacak.

    Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörü olan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımına başında 100. resmi maçına Bursa'da çıkacak. Güneş bir lig şampiyonluğunun yanında, Avrupa Kupalarında çeyrek final başarısı yakaladı. Güneş bu dönemde 59 galibiyet 24 beraberlik 16 yenilgi aldı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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