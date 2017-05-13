Güneş’in 100’üncü maçı

Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörü olan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımına başında 100. resmi maçına Bursa’da çıkacak.

Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörü olan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımına başında 100. resmi maçına Bursa'da çıkacak. Güneş bir lig şampiyonluğunun yanında, Avrupa Kupalarında çeyrek final başarısı yakaladı. Güneş bu dönemde 59 galibiyet 24 beraberlik 16 yenilgi aldı.