Başkan Orman açılışta

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hemşireler Haftası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi'ndeki hemşireleri ziyaret etti. 12-18 Mayıs haftasında kutlanan Hemşireler Haftası vesilesiyle hemşirelerle bir araya gelen BJK Başkanı Fikret Orman, sağlık alanında hizmet veren herkes gibi onların da çok kutsal bir görev yaptığını söyledi.