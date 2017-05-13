 Başkan Orman açılışta – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Başkan Orman açılışta

    Başkan Orman açılışta
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hemşireler Haftası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi'ndeki hemşireleri ziyaret etti. 12-18 Mayıs haftasında kutlanan Hemşireler Haftası vesilesiyle hemşirelerle bir araya gelen BJK Başkanı Fikret Orman, sağlık alanında hizmet veren herkes gibi onların da çok kutsal bir görev yaptığını söyledi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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