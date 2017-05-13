 15 bin euro ekstra! – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    15 bin euro ekstra!

    15 bin euro ekstra!
    PFDK'dan bir maç ceza alan Anderson 'ya, siyah-beyazlılar da 15 bin dolar para cezası kesti. Beşiktaş kulübünün disiplin talimatı gereği Talisca'ya 5 bin euro'su bir maç oynamayacağı, 10 bin euro'su ise Beşiktaş'ın marka değerini sarsan görüntü vermekten kesildi. Başkan Orman da cezayı onaylarken, ceza oyuncuya tebliğ edildi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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