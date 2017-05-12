Talisca’ya 1 maç ceza!
PFDK, Beşiktaşlı Anderson Talisca’ya 1 maç ceza verdi Brezilyalı oyuncu Bursa maçında forma giyemeyecek.
PFDK, Pazar günü oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde yaptığı el hareketi nedeniyle Talisca'ya 1 maç ceza verdi. Kurul oyçokluğu, "Talisca'nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle haksız tahrik hükümleri dikkate alınarak 1 resmi müsabakadan men ve 6500 TL para cezası ile cezalandırılmasına" karar verdi. Bu arada Beşiktaş kulübü taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 45 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına; çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribünlere giriş yapan seyircilerin kartlarının bir maç bloke edilmesine karar verildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Talisca’ya 1 maç ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.