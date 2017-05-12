 Talisca’ya 1 maç ceza! – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Talisca’ya 1 maç ceza!

    Talisca’ya 1 maç ceza!

    , Beşiktaşlı ’ya 1 maç ceza verdi Brezilyalı oyuncu Bursa maçında forma giyemeyecek.

    , Pazar günü oynanan -F.Bahçe derbisinde yaptığı el hareketi nedeniyle Talisca'ya 1 maç ceza verdi. Kurul oyçokluğu, "Talisca'nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle haksız tahrik hükümleri dikkate alınarak 1 resmi müsabakadan men ve 6500 TL para cezası ile cezalandırılmasına" karar verdi. Bu arada Beşiktaş kulübü taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 45 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına; çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribünlere giriş yapan seyircilerin kartlarının bir maç bloke edilmesine karar verildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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