Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Anderson Talisca’ya verilen 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezasını onadı.
TFF Tahkim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao hakkındaki PFDK'nın 11.05.2017 tarih ve E.2016-2017/1030 - K.2016-2017/1205 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp futbolcusu Anderson Souza Conceiçao'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
- Küfür serbest mi?
Toplam 26
Yorum
Fenerden Halt olmaz. Hiç saçmalamasınlar milleti başka oyuncuları kışkırtmayla şampiyon olunmaz.Şampiyonluk 6 sene BEŞİKTAŞ ta
- Tudor ile devam edeceğiz
Toplam 20
Yorum
metinn sneijder resmen 2 yildir dökuluyor önemsiz maclarda attigi goler paslarin bi önemi yok nerede fb bjk b.sehir maclarinda eski sneijder derim.
- Felipe Melo'dan 12 Mayıs mesajı
Toplam 1
Yorum
metinn melo GS icin varini yogunu ortaya konan bir aslandi nasil fb kalecisi fb icin neler yapiyorsa meloda GS icin cabaladi emek verdi derim.
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