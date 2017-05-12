İmza töreninde Beşiktaş sürprizi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Alfaisaly'nin futbolcusu Mohammed Marashi, ilginç bir olaya imza attı. Takımıyla sözleşmesini uzatan Majrashi, imza törenine Beşiktaş formasıyla katıldı.

Kulüp Başkanı ile imza törenine katılan Mohammed Marashi'nin üzerindeki kırmızı Beşiktaş forması oldukça dikkat çekerken, Suudi Arabistanlı futbolcunun neden Beşiktaş forması ile imza törenine katıldığı ise belirsizliğini korudu.

Marashi, imzayı attıktan sonra ise kulübünün forması ile poz verdi.