İmza töreninde Beşiktaş sürprizi
Suudi Arabistan takımlarından Alfaisaly ile olan sözleşmesini yenileyen Mohammed Majrashi, imza töreninde Beşiktaş forması giydi.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Alfaisaly'nin futbolcusu Mohammed Marashi, ilginç bir olaya imza attı. Takımıyla sözleşmesini uzatan Majrashi, imza törenine Beşiktaş formasıyla katıldı.
Kulüp Başkanı ile imza törenine katılan Mohammed Marashi'nin üzerindeki kırmızı Beşiktaş forması oldukça dikkat çekerken, Suudi Arabistanlı futbolcunun neden Beşiktaş forması ile imza törenine katıldığı ise belirsizliğini korudu.
Marashi, imzayı attıktan sonra ise kulübünün forması ile poz verdi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan rakiplerin altında tarnsfer artık yapmayalım 3 kulvar için ses getiren transferler yapalım basın parayı başarı gelince gelir katlanır zaten
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan bize yabancı yıldız golcü 10 numara sağ sol kanata alternatif ve defansa deneyimli yıldızlar şart ses getirecek takım kurulmalı paraya kıyıp
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan takımı bozmayıp bir kaç tarnsfer yapalım ama bu tarnsferler yıldız oyuncu olsun şampiyonlar ligi için deneyimli oyuncu şart
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