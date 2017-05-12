Beşiktaş'ta sakat futbolculardan iyi haberler geldi. Atiba, dün takımla idmana çıktı. Yaklaşık 10 gündür özel program eşliğinde çalışan tecrübeli futbolcu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Öte yandan F.Bahçe maçında sakatlanan Tolgay özel program dahilinde çalışırken, tecrübeli orta saha top çalışmalarına başladı. İki oyuncunun da Bursa maçında oynayabileceği öğrenildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Atiba ve Tolgay iyileşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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