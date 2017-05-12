 Atiba ve Tolgay iyileşti – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    ve iyileşti

    Atiba ve Tolgay iyileşti
    'ta sakat futbolculardan iyi haberler geldi. Atiba, dün takımla idmana çıktı. Yaklaşık 10 gündür özel program eşliğinde çalışan tecrübeli futbolcu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Öte yandan F.Bahçe maçında sakatlanan Tolgay özel program dahilinde çalışırken, tecrübeli orta saha top çalışmalarına başladı. İki oyuncunun da Bursa maçında oynayabileceği öğrenildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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