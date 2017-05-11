 Üst üste 3 maç kayıp olmadı! – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Üst üste 3 maç kayıp olmadı!

    Üst üste 3 maç kayıp olmadı!
    , yönetiminde iki sezonda ligde 3 maç üst üste puan kaybı yaşamadı. Geçen sezon sadece 1 maçlık puan kaybı yaşanan dönemler olurken, bu sezon ise en fazla 2 maç üst üste puan kaybı yaşandı. Geçtiğimiz sezon her puan kaybı yaşanan maçtan sonra galibiyet elde eden Kara Kartallar, bu sezon toplam 3 kez en fazla iki hafta üst üste puan kaybı yaşadı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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