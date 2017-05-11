 Seyircisiz riski! – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Seyircisiz riski!

    Seyircisiz riski!

    , taraftarların ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘saha olayları’ nedeniyle ’ya sevk edildi.

    Kulübü, iki ayrı madde uyarınca 'ya sevk oldu. Fenerbahçe derbisinde "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca siyah-beyazlıların PFDK'ya sevkine karar verildi. Talisca da aynı müsabakadaki rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Disiplin Talimatlarına göre, tedbirli olarak PFDK'ya sev edildiği için Bursa maçında forma giyemeyecek olan Talisca'nın 2 ile 5 maç arasında bir ceza alması beklenirken; Beşiktaş'ın ise ev sahibi olacağı ilk maçta seyircisiz oynama riski ile karşı karşıya kaldığı iddia edildi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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