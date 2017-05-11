 Q7’nin dalya heyecanı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Q7’nin dalya heyecanı

    Q7’nin dalya heyecanı

    'ın Portekizli oyuncusu , Bursaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada, siyah-beyazlı formayla 100. lig mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.

    Şenol Güneş'in Bursaspor karşısında görev vermesi halinde 'dalya' diyecek oyan siyah-beyazlıların 33 yaşındaki oyuncusu, Türkiye'deki 4 sezonunda şu ana dek 99 lig maçında sahada yer aldı ve karşılaşmalarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Ricardo , 'ta toplam 152 resmi karşılaşmaya çıktı. Süper Lig'de 99 kez sahaya çıkan Q7, Avrupa kupalarında 35 maç yaptı. Türkiye Kupası'nda 17 kez şans bulan tecrübeli oyuncu, bir de TFF Süper Kupa mücadelesinde görev yaptı. Portekizli yıldız, Beşiktaş'taki 4 sezonunda 36 sarı, 4 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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