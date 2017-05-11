PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı

PFDK, Beşiktaşlı oyuncu Talisca'ya Fenerbahçe maçında yaptığı el hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan PFDK kararlarında Talisca'ya verilen cezayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. -FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 115,116, GÜNEY ALT 120,121, KUZEY ALT 108,109 KUZEY ÜST 408,409, DOĞU ÜST 415,416 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle haksız tahrik hükümleri dikkate alınarak takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.