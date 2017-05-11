Keyifler yerinde

F.Bahçe beraberliğiyle morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta, kara bulutlar çabuk dağıldı.

Bursa maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların dünkü idmanında keyifli dakikalar yaşandı. Çalışmada iki ayrı kalede 4 takımın oluşturduğu (yeşil takım-beyaz takım, turuncu takım-pembe takım) maç yapıldı. Çift kale maçta yeşil takım ile beyaz takımın maçında galip gelen beyaz takım, maç sonrası coşkulu bir sevinç gösterisi yaşadı ve basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. Bu görüntü teknik direktör Güneş'in de yüzünü güldürdü.