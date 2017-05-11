Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Fikret Orman, Brezilyalı futbolcu Talisca'ya, Volkan Demirel'e yaptığı el hareketi nedeniyle ceza vereceklerini söyledi.
"DERBİDE TAŞ KUŞA ÇARPTI"
"Derbide çok beğenilen bir futbol ortaya koyduk ama 'kuş taşa değil de taş kuşa çarptı' derler ya aynen öyle oldu. Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz 2 puan öndeyiz. 4 maçımız var. Başakşehir'in 1 beraberliğinde bile 1 yenilgi hakkımız olacak. Taraftarıma sesleniyorum. Bu sene de şampiyon olacağız."
"ANA AVRAT KÜFREDECEKSİN, SES KAYDI YOK DİYE CEZA ALMAYACAKSIN"
"Teknik heyetimiz tarafından futbolcularımız derbi öncesinde ikaz edildi. Rakip de zaten bu zihniyet ile gelmişti. Hocasından kaptanına herkes 'çelme takmaya geldik' dedi. Beşiktaşlı oyuncular buna izin vermemeliydi. Burada ağır tahrikler var. Talisca'ya zaten biz ceza vereceğiz. Sen oyuncuya ana avrat küfredeceksin, iteceksin, sonra ses kaydı yok, akıcı görüntü yok diye disipline sevk edilmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma 'Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok' mu diyeyim? Bu mudur? Rakip bu zihniyetle gelmiş. Başakşehir'in lehine sonuç aldık falan. Talisca tahrik edildi ama hareketi doğru değil."
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:43
- İnanmış çocuklar!
Toplam 8
Yorum
Ertan Senin bu beşiktaşta hiçmi hiç yerin yok. Seni bu takıma tekrar slanlardan ve verdikleri paralardan utanç duyuyorum. YAZIKLAR OLSUN SİZE.
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 5
Yorum
Yılkı Atı Talisca'ya ceza vereceklermiş. Güldürmeyin adamı. Madem öyle, kimi beklediniz? Federasyondan talep gelmesini mi?
- Ndiaye geliyor
Toplam 11
Yorum
cevap hakkı onur. perriari , hızlı stoper , durica mas. olcay,yaya toure ,okay. ndiaye,castillo,bacca. 20 gol yer 80 gol atar,şampiyonluğu kapar
Fikret Orman'dan Talisca açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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