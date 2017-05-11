Fikret Orman'dan Talisca açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, derbi maçta Talisca'nın yaptığı hareket ve yaşananlarla ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Orman, Talisca'ya ceza vereceklerini söylerken şöyle konuştu: "Hareketi tasvip etmiyorum ama ağır tahrik var. Talisca'ya zaten biz ceza vereceğiz"

"DERBİDE TAŞ KUŞA ÇARPTI"

"Derbide çok beğenilen bir futbol ortaya koyduk ama 'kuş taşa değil de taş kuşa çarptı' derler ya aynen öyle oldu. Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz 2 puan öndeyiz. 4 maçımız var. Başakşehir'in 1 beraberliğinde bile 1 yenilgi hakkımız olacak. Taraftarıma sesleniyorum. Bu sene de şampiyon olacağız."

"ANA AVRAT KÜFREDECEKSİN, SES KAYDI YOK DİYE CEZA ALMAYACAKSIN"

"Teknik heyetimiz tarafından futbolcularımız derbi öncesinde ikaz edildi. Rakip de zaten bu zihniyet ile gelmişti. Hocasından kaptanına herkes 'çelme takmaya geldik' dedi. Beşiktaşlı oyuncular buna izin vermemeliydi. Burada ağır tahrikler var. Talisca'ya zaten biz ceza vereceğiz. Sen oyuncuya ana avrat küfredeceksin, iteceksin, sonra ses kaydı yok, akıcı görüntü yok diye disipline sevk edilmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma 'Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok' mu diyeyim? Bu mudur? Rakip bu zihniyetle gelmiş. Başakşehir'in lehine sonuç aldık falan. Talisca tahrik edildi ama hareketi doğru değil."