 Demba Ba salonda – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    salonda

    Demba Ba salonda
    Siyah-beyazlılarda Atınç düz koşu yaparken, Ömer Şişmanoğlu ise idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. Ömer, antrenmanın ikinci bölümünde ise sahada düz koşu yaptı ve takımla sadece şut çalışmalarına katıldı. Sakatlığı süren ise özel program dahilinde salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar bugün tek idmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:27
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