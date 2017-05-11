 Çifte harekat – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Çifte harekat

    Çifte harekat

    Pivot santrfor arayan Kara Kartal, Caen’de forma giyen ’yi takibe aldı. 1.90’lık Hırvat oyuncu bu sezon 33 maçta 15 gol attı. Siyah-beyazlıların, İsviçre ekibi Lugano forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı belirtildi.

    'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim bir yandan Süper Lig'in kalan 4 haftasındaki maçlarını kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemenin hesaplarını yaparken, diğer yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaşlı yöneticiler, içerde ve dışarıda bir çok isimle temasa geçerken; transfer listesine iki yeni isim daha eklendi. Bunlardan birinin 27 yaşındaki forvet Ivan Santini, diğerinin ise 25 yaşındaki orta saha oyuncusu olduğu öğrenildi.

    İLK TEKLİF YAPILDI
    Fransız Mercato 365 sitesi, gelecek yıl Vincent Aboubakar'ın yokluğunda yola Demba Ba ve Gomez gibi pivot santrfor özelliği olan bir isimle devam etmek isteyen için sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Siyah-beyazlıların bir süredir Caen'de forma giyen 27 yaşındaki Santini'yi izlediğini yazan site, 33 maçta 15 gol atan 1.90'lık Hırvat oyuncunun beğenildiğini ve 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli teklif edildiği belirtti. Santini için Alman ve İtalyan ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi.

    ORTAYA GENÇ TAKVİYE
    İkinci iddia ise İsviçre basınından geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir süre önce 10 numara mevkiine bir oyuncu transfer edeceklerini ifade etmişti. Açıklamanın daha dumanı tüterken İsviçre'den sürpriz bir öneri geldi. Beşiktaş'ın İsviçre Süper Lig takımlarından Lugano forması giyen 25 yaşındaki Mariani için pazarlıklara başladığı gündeme getirildi. Bu sezon 5 gol ve 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Mariani'nin de siyah-beyazlı formayı giymek istediği belirtildi. Bonservis bedeli sadece 500 bin euro civarında olan Mariani için Beşiktaş scout ekibinin düğmeye bastığı öğrenildi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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