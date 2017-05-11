Çifte harekat
Pivot santrfor arayan Kara Kartal, Caen’de forma giyen İvan Santini’yi takibe aldı. 1.90’lık Hırvat oyuncu bu sezon 33 maçta 15 gol attı. Siyah-beyazlıların, İsviçre ekibi Lugano forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Davide Mariani için girişimlere başladığı belirtildi.
İLK TEKLİF YAPILDI
Fransız Mercato 365 sitesi, gelecek yıl Vincent Aboubakar'ın yokluğunda yola Demba Ba ve Gomez gibi pivot santrfor özelliği olan bir isimle devam etmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Siyah-beyazlıların bir süredir Caen'de forma giyen 27 yaşındaki Santini'yi izlediğini yazan site, 33 maçta 15 gol atan 1.90'lık Hırvat oyuncunun beğenildiğini ve 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli teklif edildiği belirtti. Santini için Alman ve İtalyan ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi.
ORTAYA GENÇ TAKVİYE
İkinci iddia ise İsviçre basınından geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir süre önce 10 numara mevkiine bir oyuncu transfer edeceklerini ifade etmişti. Açıklamanın daha dumanı tüterken İsviçre'den sürpriz bir öneri geldi. Beşiktaş'ın İsviçre Süper Lig takımlarından Lugano forması giyen 25 yaşındaki Mariani için pazarlıklara başladığı gündeme getirildi. Bu sezon 5 gol ve 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Mariani'nin de siyah-beyazlı formayı giymek istediği belirtildi. Bonservis bedeli sadece 500 bin euro civarında olan Mariani için Beşiktaş scout ekibinin düğmeye bastığı öğrenildi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
Çifte harekat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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