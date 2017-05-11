Caner Erkin’le Ersan tartıştı
Siyah-beyazlıların dün sabahki idmanı neşeli görüntülere sahne olurken, tatsız bir olay da yaşandı...
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini almak için Inter ile pazarlık masasında oturdu. İtalyan ekibine yapılan 'bonservis ödemeden transferi bitirme' teklifi kabul görmezken; İnter yönetimi Caner'in gelecek sezon en az 15 maçta ilk 11 oynaması durumunda 1 milyon euroluk opsiyon hakkının kullanılmasını önerdi. Beşiktaş cephesi düşünmek için süre istedi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
Caner Erkin’le Ersan tartıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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