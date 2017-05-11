 Caner Erkin’le Ersan tartıştı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’le Ersan tartıştı

    Caner Erkin’le Ersan tartıştı

    Siyah-beyazlıların dün sabahki idmanı neşeli görüntülere sahne olurken, tatsız bir olay da yaşandı...

    , çift kale maç sırasında 'e sert bir faul yaptı. Bir anda yerde kalan Caner, takım arkadaşına "Yavaş biraz" diye kızdı. Ersan Gülüm de Caner'e sözlü olarak "Abartma" diye yanıt verince ortam gerildi. İki oyuncunun tartışması devam ederken, araya giren yardımcı antrenör Tamer Tuna, "Olur böyle şeyler, unutun gitsin" diyerek ortamı yumuşattı. Adriano da, Caner'in yanına giderek tecrübeli oyuncuyu sakinleştiren bir diğer isim oldu.

    PAZARLIKLAR BAŞLADI
    , Caner Erkin'in bonservisini almak için Inter ile pazarlık masasında oturdu. İtalyan ekibine yapılan 'bonservis ödemeden transferi bitirme' teklifi kabul görmezken; İnter yönetimi Caner'in gelecek sezon en az 15 maçta ilk 11 oynaması durumunda 1 milyon euroluk opsiyon hakkının kullanılmasını önerdi. Beşiktaş cephesi düşünmek için süre istedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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