 Büyük haksızlık! – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Büyük haksızlık!

    Büyük haksızlık!

    Kaleci Fabri’ye, Emenike tarafından yapılmış bir faul var. Bu faul görülmedi ve maç bitti Talisca’ya ceza gelirse, ’a haksızlık yapıldığının kamuoyuna paylaşılması lazım.

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi , 'la ilgili özel açıklamalarda bulundu. Başakşehirli oyunculara verilen cezaların daha sonra düşürülmesini ve Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın PFDK'ya sevk edilmesini değerlendiren Hasan Arat "Tüm spor camiası bu kararların yanlış verildiğini biliyor. Takımın en önemli ismi olan Talisca'ya böyle bir ceza verilmesi gündeme gelirse; Beşiktaş'a büyük haksızlık yapıldığını tüm kamuoyuna paylaşılması lazım. Çünkü Beşiktaş bunu hak etmiyor" diye konuştu.

    BAŞKANLIĞA NİYETİM VAR
    Arat, şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarı çok özel bir taraftardır bende Beşiktaş taraftarı olduğum için onur duyuyorum. Kalan 4 maç zorlu karşılaşmalar olacak. Ama bakıldığında Beşiktaş takımı kalitesi itibariyle bu şampiyonluğu hak ediyor." Hasan Arat, Beşiktaş ve başkanlık ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Bundan sonra benim bir görev alma niyetim olursa bu Beşiktaş olacak. Beşiktaş'a hizmet etmek her zaman tüm Beşiktaşlıların hayal ettiği bir şeydir. Gün gelir kısmet olursa, evet niyetim var."

    YANLIŞ KARAR
    Hasan Arat, F.Bahçe maçında bir kaza olduğunu, bu kazaya da yanlış bir kararın neden olduğunu söyledi. Arat, "Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı gol öncesi kaleci Fabri'ye, Emenike tarafından yapılmış bir faul var. Bu faul görülmedi o kargaşada ve maç bitti. Bu maç tekrarında izlendiğinde de herkes görecek kaza olması bir yana, haksız bir karar aslında. Beşiktaş haksız iki puan kaybetmiştir. Çok üzüldü herkes, ağlayan çocuklar oldu ama benim bütün ümidim bu dramatik Fenerbahçe maçını ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi ve o çocukları tekrar sevindirmesidir. Bunun içinde dua ediyorum" dedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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