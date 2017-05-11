Büyük haksızlık!
Kaleci Fabri’ye, Emenike tarafından yapılmış bir faul var. Bu faul görülmedi ve maç bitti Talisca’ya ceza gelirse, Beşiktaş’a haksızlık yapıldığının kamuoyuna paylaşılması lazım.
BAŞKANLIĞA NİYETİM VAR
Arat, şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarı çok özel bir taraftardır bende Beşiktaş taraftarı olduğum için onur duyuyorum. Kalan 4 maç zorlu karşılaşmalar olacak. Ama bakıldığında Beşiktaş takımı kalitesi itibariyle bu şampiyonluğu hak ediyor." Hasan Arat, Beşiktaş ve başkanlık ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Bundan sonra benim bir görev alma niyetim olursa bu Beşiktaş olacak. Beşiktaş'a hizmet etmek her zaman tüm Beşiktaşlıların hayal ettiği bir şeydir. Gün gelir kısmet olursa, evet niyetim var."
YANLIŞ KARAR
Hasan Arat, F.Bahçe maçında bir kaza olduğunu, bu kazaya da yanlış bir kararın neden olduğunu söyledi. Arat, "Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı gol öncesi kaleci Fabri'ye, Emenike tarafından yapılmış bir faul var. Bu faul görülmedi o kargaşada ve maç bitti. Bu maç tekrarında izlendiğinde de herkes görecek kaza olması bir yana, haksız bir karar aslında. Beşiktaş haksız iki puan kaybetmiştir. Çok üzüldü herkes, ağlayan çocuklar oldu ama benim bütün ümidim bu dramatik Fenerbahçe maçını ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi ve o çocukları tekrar sevindirmesidir. Bunun içinde dua ediyorum" dedi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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