Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları geçen Demba Ba ve Atiba Hutchinson çalışmalara başladı. Tolgay Arslan ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kale maç oynayan futbolcular, şut çalışması yaparak günü tamamladı.

Başkan Fikret Orman ve Basın sözcüsü Metin Albayrak'ın da izlediği antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlı takım, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.