Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile 15 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları geçen Demba Ba ve Atiba Hutchinson çalışmalara başladı. Tolgay Arslan ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.
Antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kale maç oynayan futbolcular, şut çalışması yaparak günü tamamladı.
Başkan Fikret Orman ve Basın sözcüsü Metin Albayrak'ın da izlediği antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlı takım, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:14
- Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük iş düştü
Toplam 4
Yorum
misafir Bütün cümleler büyük harf ile başlar.
- Buruk, Cikalleshi’yi istiyor
Toplam 1
Yorum
türkay İnsan psikolojisi ne kadar ilginç .tolunay hoca ile gol yememeye oynayan takım gol rekoru kıracak nerdeyse.osmanlı karşısındada sürdirek fav
- N’Doye’u yakaladı
Toplam 1
Yorum
Federal61 Ayrıca takıma iki penalti kazandırdı hatta son maçta direkten dönen topuda penalti oldu yani uc penalti kazandırdı daha ne yapsin adam
Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.