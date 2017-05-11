 Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile 15 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları geçen ve Hutchinson çalışmalara başladı. Tolgay Arslan ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

    Antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kale maç oynayan futbolcular, şut çalışması yaparak günü tamamladı.

    Başkan Fikret Orman ve Basın sözcüsü Metin Albayrak'ın da izlediği antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlı takım, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:14
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