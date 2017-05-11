 Atiba&Tolgay takıma katıldı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    & takıma katıldı

    Atiba&Tolgay takıma katıldı
    'ta sakatlıklarını atlatan Atiba ve Tolgay sahada antrenman yapmaya başladı. İki oyuncu, dün sabahki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışırken, burada güç çalışmaları yaptılar. İkili daha sonra sahada özel program dahilinde antrenmana devam etti. İstasyonlara dayalı yapılan çalışmada Kanadalı futbolcu ve , kısa mesafelerde depar ve koşu idmanı gerçekleştirdi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
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