 Vincent ısrarı! – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Vincent ısrarı!

    Vincent ısrarı!
    Ligin ilk yarısında çok eleştirilen , son dönemde yönetim tarafından elde tutulmaya çalışılıyor. Geçen sezon Jose Sosa ve Gomez'in takımda kalmalarını isteyen Şenol Güneş, bu kez de Talisca ile beraber Kamerunlu golcüsünün üzerine titriyor. Siyahi yıldız, Beşiktaş formasıyla maç başına 3.4 şutta 0.6 gol atmayı başardı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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