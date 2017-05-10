 Talisca PFDK’lık! – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’lık!

    Talisca PFDK’lık!

    TFF Hukuk Müşavirliği, ’yı tedbirli olarak ’ya sevk ederken; Volkan’ı göndermedi. Talisca’nın 2-5 maç arası ceza alabileceği belirtildi.

    'ta şoku... Derbinin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen kararını verdi. Hakem ve temsilci raporlarında yer almayan ve Volkan Demirel vakası için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Talisca'yı rakibine yönelik yaptığı parmak hareketini sportmenliğe aykırı bularak tedbirli olarak PFDK'ya sevk ederken; F.Bahçeli Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi. Geçmiş emsallerde olduğu gibi FIFA ve TFF içtihatlarına göre bugüne kadar dudak okumaktan sevk gerçekleştirmeyen hukuk kurulu, Volkan Demirel ile ilgili de kararını sürdürdü ve Volkan ile ilgili işlem yapmadı. Talisca ile ilgili yayıncı kuruluşun tüm görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, "hakemin göremediği" Talisca'nın sportmenlik dışı el hareketini ise es geçmedi ve Brezilyalı futbolcuyu görüntülerden sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği, kararının ardından Talisca'yı minimum 2 ile 5 maç arasında ceza tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.

    KULÜPLER DE GİTTİ
    TFF Hukuk Müşavirliği, derbi maçının hakem ve temsilci raporlarını incelemesinin ardından kulüplere gönderdi. Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş taraftarının gerçekleştirdiği saha olayları ve çirkin tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk etti. Kurul ayrıca Vodafone Arena'da yer alan Fenerbahçe'yi de çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya gönderdi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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