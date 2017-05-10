TFF Hukuk Müşavirliği, Talisca’yı tedbirli olarak PFDK’ya sevk ederken; Volkan’ı göndermedi. Talisca’nın 2-5 maç arası ceza alabileceği belirtildi.
KULÜPLER DE GİTTİ
TFF Hukuk Müşavirliği, derbi maçının hakem ve temsilci raporlarını incelemesinin ardından kulüplere gönderdi. Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş taraftarının gerçekleştirdiği saha olayları ve çirkin tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk etti. Kurul ayrıca Vodafone Arena'da yer alan Fenerbahçe'yi de çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya gönderdi.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Talisca PFDK’lık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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