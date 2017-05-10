Oğluma pas vermiyorlar
Cenk Tosun'un babasından zehir zemberek açıklamalar. “Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyorlar. Hata yapıyor diye adam dövülecekse Aboubakar’ı 100 kez dövmeli. Böyle yaklaşım olur mu!”
FORMU DÜŞÜK OLABİLİR
"Annesi Selma Hanım yazıyı okudu hüngür hüngür dakikalarca ağladı. Bizim oğlumuz performans olarak eleştirilebilir. Kaldı ki oyuna girdikten sonra iyi de oynadı. F.Bahçe'nin iki kırmızı kartında onun payı var. Ülkenin gol kralı, Milli Takım'ın santrforu. Antep'i 3.5 yıl sırtladı, Beşiktaş'ta da iyi oynuyor, gollerini sıralıyor. Şu dönem formu düşük olabilir. Ancak dayak, dövmek ne demek? Benim oğlum karakteriyle, duruşuyla gündeme gelen bir çocuktur. Maç, kamp, idman dışı evinden çıkmaz. Bir yere giderse eşiyle gider; dondurmacıya gitse bize haber eder. Almanya'da da aynıydı, burada da aynı. Sadece işiyle ilgilenir. Benim oğlumu kim dövecekmiş?"
ÜLKEYE Mİ SOKMAYALIM!
Ülke futbolunda yabancı hayranlığına dikkat çeken baba Şenol Tosun şöyle devam etti: "Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyorlar yakın dönemde. Q7'nin çok asisti oldu ama artık o da pas vermiyor uygun pozisyonlarda. Talisca'nın umurunda mı Beşiktaş? 1 yıl daha burada sonra hedefi Premier Lig... Hata yapıyor diye adam döveceksek Aboubakar'ı 100 kere dövmeli; görmediniz mi Dinamo Kiev maçında yaptıklarını. Kaleci Fabri'yi, Lyon maçındaki hatası nedeniyle ülkeye sokmamak lazım! Olur mu böyle şey? Futbol bu, hataya açık bir oyun. Benim oğlum, Beşiktaş için canını dişine takıyor; profesyonel yaşıyor. Böyle eleştirilemez!"
25 GOLE KATKI VERDİ
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki skorer forveti Cenk Tosun, bu sezon 25 gole direkt olarak katkıda bulundu. 43 resmi karşılaşmada 21 gol atan, 4 de asist yapan milli yıldız; Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde de milli formayla 5 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Cenk; geçen sezon da Beşiktaş formasıyla 43 maçta 17 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
- Ağır fatura!
Toplam 49
Yorum
VaY Be Işık Eyigüngör maçtan önceki söylemleri ortalıgı germiştir ayrıca maçtan önce yaptıklarıda varmış ve bu şahıs FB de üye def edin gitsin
- Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi
Toplam 3
Yorum
MACARONİ DOĞRU DEMİŞ
- Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 5
Yorum
Ahmet 22 Almanya TFF ye sesleniyorum Besiktasla ugrasmanizi anlayamiyorum,Ülke puanina okadar katki yapan Kulübü her sefer cezalandirmaktan bikmadinizmi,Yuh
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