Moral bozmak yok

Bursaspor ile pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına start verdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmanı İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve iki takım halinde tek pas çalışması ile devam etti. İkinci bölümde yapılan çift kale maç ile günün tek çalışması sona erdi. Gün içinde paylaştıkları mesajlarla şampiyonluğa olan inançlarını ortaya koyan futbolcuların idmanda da morallerinin yerinde olduğu gözlendi.



BEŞ FUTBOLCU İDMANDA YOK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu sakatlık ve dinlenme sebepleri ile idmana çıkmadı.



Bu isimlerin durumları şu şekilde:

Atiba : Salon çalışmasının ardından sahada koşu yaptı.

Tolgay : Kasık adelesi zarında zorlanma var tedavisi sürüyor.

Demba Ba: Kaval kemiği zarında ağrı var tedavisi sürüyor.

Atınç: Kalça adelesinde zorlama var koştu.

Talisca : Dinlenme amaçlı salonda çalıştı.