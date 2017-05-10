Moral bozmak yok
Bursaspor ile pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına start verdi.
BEŞ FUTBOLCU İDMANDA YOK
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu sakatlık ve dinlenme sebepleri ile idmana çıkmadı.
Bu isimlerin durumları şu şekilde:
Atiba : Salon çalışmasının ardından sahada koşu yaptı.
Tolgay : Kasık adelesi zarında zorlanma var tedavisi sürüyor.
Demba Ba: Kaval kemiği zarında ağrı var tedavisi sürüyor.
Atınç: Kalça adelesinde zorlama var koştu.
Talisca : Dinlenme amaçlı salonda çalıştı.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:59
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Moral bozmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.