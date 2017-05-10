 İnanmış çocuklar! – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İnanmış çocuklar!

    İnanmış çocuklar!

    Beşiktaşlı futbolcular, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak şampiyon olacaklarına inanıyorlar...

    Kulübü'nün resmi hesabından dün "Zafer bizim olacak" paylaşımında bulunulurken, Gökhan Gönül ise "Kaybettiğimiz sadece küçük bir avantaj. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah'ın izniyle son 4 final maçını kazanıp şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı. Quaresma, "Ne pahasına olursa olsun bu sene bu kupayı yeniden kaldıracağım. Ölümüne Beşiktaş" derken, Marcelo "Lider Beşiktaş", Babel, "Herkes kafasını kaldırsın", Tolgay Arslan da "Birinci haftada şampiyonluk inancımız ne kadarsa şimdi de o kadar, hatta daha fazla... İnandık, bu anın aynısının bu sene de ortaya çıkacağına" yorumunu yaptılar.





    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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