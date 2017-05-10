 Bursa biletleri bugün satışta – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bursa biletleri bugün satışta

    Bursa biletleri bugün satışta

    Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursa'da oynanacak maçının bilet satış programı belli oldu.

    Bursaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, bugün saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak. Misafir tribün biletlerinin (Beşiktaş taraftarı) 26 TL'den satılacağı açıklandı.

    BEŞİKTAŞLILAR'A İKİ FARKI KONTROL
    Bursa-Beşiktaş maçında alınacak önlemlerin detayları ortaya çıktı. Toplam 2 bin 50 biletin verileceği Beşiktaşlı taraftarlar, hem İstanbul'da hem de Bursa'ya girişlerinde teker teker aranacak. Passolig'i bulunmayan ve alkollü olan taraftarlar kafileden çıkartılacak. Kafile Bursa'da da aynı şekilde tekrar kontrol edilecek ve topluca stadyuma alınacak.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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