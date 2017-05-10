Bursa biletleri bugün satışta
Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçının bilet satış programı belli oldu.
BEŞİKTAŞLILAR'A İKİ FARKI KONTROL
Bursa-Beşiktaş maçında alınacak önlemlerin detayları ortaya çıktı. Toplam 2 bin 50 biletin verileceği Beşiktaşlı taraftarlar, hem İstanbul'da hem de Bursa'ya girişlerinde teker teker aranacak. Passolig'i bulunmayan ve alkollü olan taraftarlar kafileden çıkartılacak. Kafile Bursa'da da aynı şekilde tekrar kontrol edilecek ve topluca stadyuma alınacak.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
- G.Saray'dan flaş karar!
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HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
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