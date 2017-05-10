Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekipte, kaval kemiğindeki ağrı nedeniyle tedavisi süren Demba Ba idmanda yer almadı. Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Tolgay Arslan'a ise takımdan ayrı özel bir çalışma programı uygulandı.
Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Ömer Şişmanoğlu, çift kale maça geçilmesinin ardından koşu yaptı.
Öte yandan, antrenmanda genç kaleci Hüseyin Yılmaz'ın yüzüne top çarptı. Bir süre yerde kalan oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti.
- Ersan ile Caner arasında gerginlik
Antrenmanın çift kale maç bölümünde siyah-beyazlı oyuncular Ersan Adem Gülüm ile Caner Erkin arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Ersan'ın sert müdahalesiyle yerde kalan Caner, yapılan faule tepki gösterdi. Ersan'ın da Caner'in üzerine yürüyerek tepki vermesi üzerine, araya antrenör Tamer Tuna girdi.
İkili arasında sözlü diyalog bir süre devam ederken, takımların değişmesinin ardından gerginlik sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
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