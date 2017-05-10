 Aboubakar kadar istedi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    kadar istedi

    Aboubakar kadar istedi

    Beşiktaşlı , 'ta kalma şartını açıkladı.

    Benfica'dan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kiralanan Talisca, 1 milyon 500 bin euro ücret alıyor. 23 yaşındaki futbolcu maaşının, takımın diğer kiralık ismi seviyesine çıkartılmasını istiyor. Kamerunlu futbolcu 3 milyon 300 bin euro garanti ücretin yanı sıra, puan başı 4 bin euro gelir elde ediyor.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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