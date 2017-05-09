Tosun da sessiz kaldı
Siyah-beyazlı ekipte son dönemde düşüş yaşayan isimlerden biri de Cenk Tosun oldu. Ligde 17 golü bulunan Cenk, son 10 haftada sadece iki kez rakip fileleri havalandırabildi. Cenk Tosun, yaşadığı düşüşle gol krallığı yarışındaki ilk sırayı da 18 gollü Alanyasporlu Vagner Love'a kaptırdı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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