 Tosun da sessiz kaldı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Tosun da sessiz kaldı

    Tosun da sessiz kaldı
    Siyah-beyazlı ekipte son dönemde düşüş yaşayan isimlerden biri de Cenk Tosun oldu. Ligde 17 golü bulunan Cenk, son 10 haftada sadece iki kez rakip fileleri havalandırabildi. , yaşadığı düşüşle gol krallığı yarışındaki ilk sırayı da 18 gollü Alanyasporlu Vagner Love'a kaptırdı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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