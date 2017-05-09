Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 'tebdirli' olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca derbi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübüyle birlikte Süper Lig'den Galalatasaray ile Antalyaspor da disipline sevk edildi
Karşılaşmada pozisyonla ilgili görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği'nin Talisca'ya 2-5 maç arası bir ceza verebileceği tahmin ediliyor.
Cezayla ilgili resmi kararın bir-iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
HAKARET NEDENİYLE
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 09.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO'nun aynı müsabakadaki rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
3- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 7. maddeleri ile 14/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:08
- Bunu nasıl görmedin!
Toplam 117
Yorum
ercisli 2 senedir hakemlerle gidiyorsunuz faul olmayan bir harekete ortalığı yakıyorsunuz. tv göstermese sizde görmediniz. sonra hakem size çalıştı
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL şamp.luğu engellemek için her türlü oyunu yapın artık.ne yaparsanız yapın ama yinede engellenemeyecek o ekranlarda"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"yazacak
- Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 45
Yorum
KaRTaL van pörsü 3 değil 1 maç ceza aldı..adam taraftara dil çıkarttı tombala çekti her türlü tahrik ve pisliği yaptı ama sonucunda 1 maç ceza aldı
Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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