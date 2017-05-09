Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!

Anderson Talisca , Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında Volkan Demirel'e yaptığı el hareketi nedeniyle 'tedbirli' olarak PFDK'ya sevk edildi.

Karşılaşmada pozisyonla ilgili görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği'nin Talisca'ya 2-5 maç arası bir ceza verebileceği tahmin ediliyor.



Cezayla ilgili resmi kararın bir-iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor.



HAKARET NEDENİYLE

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 09.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:



1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO'nun aynı müsabakadaki rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

3- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 7. maddeleri ile 14/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.