Talisca, PFDK'ya sevk edildi!

Anderson Talisca, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında Volkan Demirel'e yaptığı el hareketi ile ilgili olarak PFDK'ya sevk edildi.

Karşılaşmada pozisyonla ilgili görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği'nin Talisca'ya 2-5 maç arası bir ceza vereceği tahmin ediliyor.

Cezayla ilgili resmi kararın bugün açıklanması bekleniyor.