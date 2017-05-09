Talisca, PFDK'ya sevk edildi!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, PFDK'ya sevk edildi
Karşılaşmada pozisyonla ilgili görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği'nin Talisca'ya 2-5 maç arası bir ceza vereceği tahmin ediliyor.
Cezayla ilgili resmi kararın bugün açıklanması bekleniyor.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:16
- Talisca, PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 6
Yorum
:D Bebe mi bunlar tuzağa düşünüyor muş yapmasın o tuzağa düşüyorda diğer yapan herkes düşmüyor mu ne biçim bir mantık la bu yaşamayın gidin siz
- Talisca, PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 6
Yorum
yorum aynı federasyon emenikeyi Rizespor lu futbolcu ya yaptığı hareketi neden görmedi
- Trabzonspor kuvvet çalıştı
Toplam 1
Yorum
fblee ahahah lig bitti bunlar kuvvet çalışıyor :)))))
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