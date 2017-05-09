 Sakatlıklar can sıkıyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Sakatlıklar can sıkıyor

    Sakatlıklar can sıkıyor
    Kalan 4 kritik hafta öncesi siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar da baş ağrıtıyor. 'ta Başakşehir ile yaptığı maçta Atiba yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide görev alamadı. Bu oyuncunun yerine şans bulan Tolgay Arslan da aynı sıkıntıyı yaşadı ve derbi mücadelesini tamamlayamadı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:02
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