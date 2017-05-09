Sakatlıklar can sıkıyor
Kalan 4 kritik hafta öncesi siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar da baş ağrıtıyor. Beşiktaş'ta Başakşehir ile yaptığı maçta Atiba yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide görev alamadı. Bu oyuncunun yerine şans bulan Tolgay Arslan da aynı sıkıntıyı yaşadı ve derbi mücadelesini tamamlayamadı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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