Olay çıkartan 28 kişiye işlem
Pazar akşamı oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi olay çıkaran ve karşılaşma sırasında tribünlerde meşale yakan taraftarlara ceza yağdı. Vodafone Arena'da oynanan maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki çalışmalarda, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında" 28 taraftar hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Olay çıkartan 28 kişiye işlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.