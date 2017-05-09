 Olay çıkartan 28 kişiye işlem – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Olay çıkartan 28 kişiye işlem

    Olay çıkartan 28 kişiye işlem
    Pazar akşamı oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi olay çıkaran ve karşılaşma sırasında tribünlerde meşale yakan taraftarlara ceza yağdı. Vodafone Arena'da oynanan maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki çalışmalarda, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında" 28 taraftar hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:01
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