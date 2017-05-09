Marcelo’yu ağlattılar!..
Beşiktaş taraftarı bu sezon takımını hiç yalnız bırakmadı.
D.Kiev maçında alınan 6 farklı yenilgiden sonra da, Lyon maçında elenmeden sonra, Vodafone Arena'da kaybedilen F.Bahçe derbisinden sonra da siyah-beyazlı taraftarlar takımı desteklemişti. Önceki akşam taraftarlar Ümraniye'nin yolunu tuttu. En fazla tezahürat ise Marcelo'ya yapıldı. Göz yaşlarını tutamayan Brezilyalı stoper ise, "Onlar için şampiyon olmalıyız" sözlerini kullandı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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