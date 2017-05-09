 Marcelo’yu ağlattılar!.. – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    ’yu ağlattılar!..

    Marcelo’yu ağlattılar!..

    Beşiktaş taraftarı bu sezon takımını hiç yalnız bırakmadı.

    D.Kiev maçında alınan 6 farklı yenilgiden sonra da, Lyon maçında elenmeden sonra, Vodafone Arena'da kaybedilen F.Bahçe derbisinden sonra da siyah-beyazlı taraftarlar takımı desteklemişti. Önceki akşam taraftarlar Ümraniye'nin yolunu tuttu. En fazla tezahürat ise Marcelo'ya yapıldı. Göz yaşlarını tutamayan Brezilyalı stoper ise, "Onlar için şampiyon olmalıyız" sözlerini kullandı.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:55
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