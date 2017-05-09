''Maçı koparmalıydık''
“4 maçımızı alıp şampiyon olacağız” diyen Beşiktaşlı yöneticiler “Derbiyi son dakikalara bırakmadan koparmalıydık” diye konuştu.
Fenerbahçe derbisinin son saniyesinde kendi kalesine gol atarak F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmanın hem şokunu hem de derin üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaşlı yöneticiler son dakikada yenilen golün her ne kadar futbol şanssızlığı olarak nitelendirse de, maçı son dakikaya bırakmadan koparmaları gerektiği konusunda da hem fikir durumda. Sahasından hiç çıkmayan F.Bahçe'yi oyunun büyük bir bölümünde ezdiklerini belirten siyah-beyazlı yetkililer, "İki takım arasındaki kalite farkı ortadaydı. Oyun olarak ezdik ama maalesef ezene değil, kazanana 3 puan veriliyor. Maçı son dakikaya bırakmamalıydık çoktan koparmalıydık. Şu son iki haftanın bizim açımızdan hiç bir mazereti yok. Avrupa maçları ve lig maçları, bunların getirdiği stres bizi yıpratmış olabilir ama kalan 4 maçımızı da alıp şampiyon olacağız" diyerek inançlarını ortaya koyuyorlar.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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