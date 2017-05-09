 ''Maçı koparmalıydık'' – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Maçı koparmalıydık''

    ''Maçı koparmalıydık''

    “4 maçımızı alıp şampiyon olacağız” diyen Beşiktaşlı yöneticiler “Derbiyi son dakikalara bırakmadan koparmalıydık” diye konuştu.

    Fenerbahçe derbisinin son saniyesinde kendi kalesine gol atarak F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan , karşılaşmanın hem şokunu hem de derin üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaşlı yöneticiler son dakikada yenilen golün her ne kadar futbol şanssızlığı olarak nitelendirse de, maçı son dakikaya bırakmadan koparmaları gerektiği konusunda da hem fikir durumda. Sahasından hiç çıkmayan F.Bahçe'yi oyunun büyük bir bölümünde ezdiklerini belirten siyah-beyazlı yetkililer, "İki takım arasındaki kalite farkı ortadaydı. Oyun olarak ezdik ama maalesef ezene değil, kazanana 3 puan veriliyor. Maçı son dakikaya bırakmamalıydık çoktan koparmalıydık. Şu son iki haftanın bizim açımızdan hiç bir mazereti yok. Avrupa maçları ve lig maçları, bunların getirdiği stres bizi yıpratmış olabilir ama kalan 4 maçımızı da alıp şampiyon olacağız" diyerek inançlarını ortaya koyuyorlar.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Maçı koparmalıydık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.