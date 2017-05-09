Kartal avantajı yitirdi
28. hafta sonunda 2. sıradaki rakibine 7 puan fark atan Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe’yi devirse bu haftaki Bursa maçına şampiyonluk için çıkacaktı.
F.Bahçe ile berabere kalan lider Beşiktaş, 28. haftada yakaladığı avantajı iki haftada tüketti. Başakşehir ile arasındaki kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde son 4 haftaya girilirken Beşiktaş, kaybettiği puanlarla 2. sıradaki rakibinin umutlanmasına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, Adana'yı 3-2 yendiği 28. haftada, Başakşehir'in Rizespor ile 3-3 berabere kalmasıyla puan farkını 7'ye yükseltmişti. Ancak Kartal, 28. haftada yakaladığı puan farkını 29 ve 30. haftalarda değerlendiremedi. Siyahbeyazlılar, Başakşehir yenilgisiyle büyük yara aldı. Bir de arkasına gelen derbideki 2 puanlık kayıpla Kara Kartal, 2 haftada toplam 5 puan yitirirken, Başakşehir bu süreçte iki galibiyetle 6 puan toplayıp farkı 2'ye düşürdü. Beşiktaş, eğer Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından galibiyetle ayrılsaydı rakibiyle puan farkını 10'a çıkarmış olacaktı. Bu haftaki Bursaspor maçında alınacak bir beraberlik şampiyonluğa yetecekti.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
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Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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