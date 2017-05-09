 Kartal avantajı yitirdi – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Kartal avantajı yitirdi

    Kartal avantajı yitirdi

    28. hafta sonunda 2. sıradaki rakibine 7 puan fark atan , Başakşehir ve Fenerbahçe’yi devirse bu haftaki Bursa maçına şampiyonluk için çıkacaktı.

    F.Bahçe ile berabere kalan lider , 28. haftada yakaladığı avantajı iki haftada tüketti. Başakşehir ile arasındaki kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde son 4 haftaya girilirken Beşiktaş, kaybettiği puanlarla 2. sıradaki rakibinin umutlanmasına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, Adana'yı 3-2 yendiği 28. haftada, Başakşehir'in Rizespor ile 3-3 berabere kalmasıyla puan farkını 7'ye yükseltmişti. Ancak Kartal, 28. haftada yakaladığı puan farkını 29 ve 30. haftalarda değerlendiremedi. Siyahbeyazlılar, Başakşehir yenilgisiyle büyük yara aldı. Bir de arkasına gelen derbideki 2 puanlık kayıpla Kara Kartal, 2 haftada toplam 5 puan yitirirken, Başakşehir bu süreçte iki galibiyetle 6 puan toplayıp farkı 2'ye düşürdü. Beşiktaş, eğer Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından galibiyetle ayrılsaydı rakibiyle puan farkını 10'a çıkarmış olacaktı. Bu haftaki Bursaspor maçında alınacak bir beraberlik şampiyonluğa yetecekti.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:56
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