''Gerilimi bu kez Volkan yarattı!''
İdareciler, Talisca’nın ceza almaması gerektiğini savunarak, “Van Persie’nin kupa maçında yaptığı ortalığı karıştırma görevini Volkan Demirel devralmıştı” dediler.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinde saha içinde Talisca ve Volkan Demirel arasında yaşanan olayları değerlendirerek Brezilyalı yıldızın ceza almaması gerektiğini savundu. Siyah-beyazlı idareciler kupa maçında Van Persie'nin yaptıklarına atıfta bulunup, "Bu kez gerilim yaratma görevi Volkan Demirel'deydi" şeklinde konuştular. Kupada oynanan olaylı F.Bahçe maçından sonra RvP'nin görüntülerden dolayı ceza aldığını bilen siyah-beyazlılar, ''Talisca'nın hiçbir şartta ceza alacak bir durumu yok. Ama Türkiye'de 'birine verdik öbürküne de verelim' anlayışı var. Ceza alırsa da sırf bu anlayış yüzünden ceza alır. Yaşananlar tamamen Volkan Demirel'in kışkırtmaları ve tahrikleri ile yaşanan olaylar. F.Bahçe zaten iyi niyetli gelmemişti, yine maç boyu gerilim yaratmak için uğraştılar. Ortalığı karıştırma görevini Volkan Demirel almıştı. Sahalarından çıkamadıkları dakikalarda ortamı gerecek hareketlere başladı. Onunla ilgili tüm görüntüleri topluyoruz, bunların hepsini federasyona göndereceğiz. Ettiği küfürleri herkes gördü ama sadece sarı kartla geçiştirildi. Şikayetimiz mutlaka olacak'' şeklinde değerlendirdiler.
'ONDAN UZAK DUR' DEDİLER!
Talisca da derbi sonrası Band TV'deki '3. Tempo' isimli programda, arkadaşlarının maç öncesi Volkan Demirel için kendisini uyardıklarını söyledi. Sambacı, "Bana onun için 'Sakın tahriklere kapılma; Volkan herkesle kavga eder' dediler. Ben de uzak durdum" ifadesini kullandı.
'ONDAN UZAK DUR' DEDİLER!
Talisca da derbi sonrası Band TV'deki '3. Tempo' isimli programda, arkadaşlarının maç öncesi Volkan Demirel için kendisini uyardıklarını söyledi. Sambacı, "Bana onun için 'Sakın tahriklere kapılma; Volkan herkesle kavga eder' dediler. Ben de uzak durdum" ifadesini kullandı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
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makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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