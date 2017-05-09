 Emsalleri ne ceza aldı? – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Emsalleri ne ceza aldı?

    Emsalleri ne ceza aldı?

    'nın Volkan'a yaptığı hareketi nedeniyle ceza alıp almayacağı merak ediliyor.

    Geçmişteki benzer vakalarda alınan bazı kararlar şöyle:

    VAN PERSİE: Bu sezon Beşiktaş kupa maçında tribünlere yaptığı dil hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. 3 maç cezaya çarptırıldı. Tahkim 1 maça indirdi. Aynı maçta elini şortun içine sokmasından dolayı sevki gündeme gelse de tartışmalı olduğu için ceza almadı.
    MEİRELES: 2013-14 sezonundaki G.Saray maçında Sabri'ye yaptığı el hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilerek 4 maç cezaya çarptırıldı.
    V. DEMİREL: 2009'daki G.Saray tribünlerine yaptığı el hareketi için 3 maç men aldı.
    EMRE BELÖZOĞLU: 2009'da Kayserili Cangele'ye boğaz kesme hareketi için 1 maç cezaya çarptırıldı.
    MELO: 2013-14'te Beşiktaş tribünlerine yönelik dansı nereniyle PFDK'ya sevk edildi. Ama ceza almadı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:23
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