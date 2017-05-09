Emsalleri ne ceza aldı?

Talisca'nın Volkan'a yaptığı hareketi nedeniyle ceza alıp almayacağı merak ediliyor.

Geçmişteki benzer vakalarda alınan bazı kararlar şöyle:



VAN PERSİE: Bu sezon Beşiktaş kupa maçında tribünlere yaptığı dil hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. 3 maç cezaya çarptırıldı. Tahkim 1 maça indirdi. Aynı maçta elini şortun içine sokmasından dolayı sevki gündeme gelse de tartışmalı olduğu için ceza almadı.

MEİRELES: 2013-14 sezonundaki G.Saray maçında Sabri'ye yaptığı el hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilerek 4 maç cezaya çarptırıldı.

V. DEMİREL: 2009'daki G.Saray tribünlerine yaptığı el hareketi için 3 maç men aldı.

EMRE BELÖZOĞLU: 2009'da Kayserili Cangele'ye boğaz kesme hareketi için 1 maç cezaya çarptırıldı.

MELO: 2013-14'te Beşiktaş tribünlerine yönelik dansı nereniyle PFDK'ya sevk edildi. Ama ceza almadı.