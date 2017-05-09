Emsalleri ne ceza aldı?
Talisca'nın Volkan'a yaptığı hareketi nedeniyle ceza alıp almayacağı merak ediliyor.
Geçmişteki benzer vakalarda alınan bazı kararlar şöyle:
VAN PERSİE: Bu sezon Beşiktaş kupa maçında tribünlere yaptığı dil hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. 3 maç cezaya çarptırıldı. Tahkim 1 maça indirdi. Aynı maçta elini şortun içine sokmasından dolayı sevki gündeme gelse de tartışmalı olduğu için ceza almadı.
MEİRELES: 2013-14 sezonundaki G.Saray maçında Sabri'ye yaptığı el hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilerek 4 maç cezaya çarptırıldı.
V. DEMİREL: 2009'daki G.Saray tribünlerine yaptığı el hareketi için 3 maç men aldı.
EMRE BELÖZOĞLU: 2009'da Kayserili Cangele'ye boğaz kesme hareketi için 1 maç cezaya çarptırıldı.
MELO: 2013-14'te Beşiktaş tribünlerine yönelik dansı nereniyle PFDK'ya sevk edildi. Ama ceza almadı.
VAN PERSİE: Bu sezon Beşiktaş kupa maçında tribünlere yaptığı dil hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. 3 maç cezaya çarptırıldı. Tahkim 1 maça indirdi. Aynı maçta elini şortun içine sokmasından dolayı sevki gündeme gelse de tartışmalı olduğu için ceza almadı.
MEİRELES: 2013-14 sezonundaki G.Saray maçında Sabri'ye yaptığı el hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edilerek 4 maç cezaya çarptırıldı.
V. DEMİREL: 2009'daki G.Saray tribünlerine yaptığı el hareketi için 3 maç men aldı.
EMRE BELÖZOĞLU: 2009'da Kayserili Cangele'ye boğaz kesme hareketi için 1 maç cezaya çarptırıldı.
MELO: 2013-14'te Beşiktaş tribünlerine yönelik dansı nereniyle PFDK'ya sevk edildi. Ama ceza almadı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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