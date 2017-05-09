 Defans alarm veriyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Defans alarm veriyor

    Defans alarm veriyor

    Sezonun ilk 26 haftasında 20 gol yiyip maç başı 0.76 gol ortalaması ile oynanan siyah-beyazlılar, son 4 karşılaşmada yediği 9 golle bu ortalamayı 2.25’e yükseltti.

    Ligin boyu kısalırken savunması S.O.S vermeye başladı. Fenerbahçe karşısında kendi kalesine attığı golle 3 puandan olan Beşiktaş, son 4 maçta yediği gollerle dikkat çekiyor. Vodafone Arena'da Marcelo'nun 90+4. dakikadaki ters vuruşuyla Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde oynadığı ilk 26 karşılaşmada kalesinde sadece 20 gol görmüş ve maç başına 0.76 gol yeme ortalamasıyla oynamıştı. Ancak Kara Kartal, son 4 lig maçında ise kalesini kapatamayıp 9 gol yedi.

    ATTIĞI KADAR GOL YEDİ
    Trabzonspor deplasmanında 4-3, ardından da Adanaspor karşısında 3-2 kazanan siyah-beyazlı takım, bu 2 maçta 7 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 lig maçında 9 gol kaydeden Şenol Güneş'in öğrencileri, kalesinde de aynı sayıda gol görerek 0.76 olan ortalamayı maç başına 2.25 gol oranına yükseltti.

    İLK 7'DE 16 PUAN KAYIP
    Son iki maçın ardından Beşiktaş'ın ilk 7 sıradaki takımlara karşı puan kaybı da arttı. Siyahbeyazlı ekip, kendisinden sonra gelen 6 takıma karşı 16. puanını yitirdi. Şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Başakşehir'e 5, F.Bahçe'ye 4, Galatasaray ve Antalya'ya 2, Kasımpaşa'ya da 3 puan kaptırdı. Trabzonspor'u ise iki maçta da mağlup etmeyi başardı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:57
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