Defans alarm veriyor
Sezonun ilk 26 haftasında 20 gol yiyip maç başı 0.76 gol ortalaması ile oynanan siyah-beyazlılar, son 4 karşılaşmada yediği 9 golle bu ortalamayı 2.25’e yükseltti.
Ligin boyu kısalırken Beşiktaş savunması S.O.S vermeye başladı. Fenerbahçe karşısında kendi kalesine attığı golle 3 puandan olan Beşiktaş, son 4 maçta yediği gollerle dikkat çekiyor. Vodafone Arena'da Marcelo'nun 90+4. dakikadaki ters vuruşuyla Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde oynadığı ilk 26 karşılaşmada kalesinde sadece 20 gol görmüş ve maç başına 0.76 gol yeme ortalamasıyla oynamıştı. Ancak Kara Kartal, son 4 lig maçında ise kalesini kapatamayıp 9 gol yedi.
ATTIĞI KADAR GOL YEDİ
Trabzonspor deplasmanında 4-3, ardından da Adanaspor karşısında 3-2 kazanan siyah-beyazlı takım, bu 2 maçta 7 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 lig maçında 9 gol kaydeden Şenol Güneş'in öğrencileri, kalesinde de aynı sayıda gol görerek 0.76 olan ortalamayı maç başına 2.25 gol oranına yükseltti.
İLK 7'DE 16 PUAN KAYIP
Son iki maçın ardından Beşiktaş'ın ilk 7 sıradaki takımlara karşı puan kaybı da arttı. Siyahbeyazlı ekip, kendisinden sonra gelen 6 takıma karşı 16. puanını yitirdi. Şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Başakşehir'e 5, F.Bahçe'ye 4, Galatasaray ve Antalya'ya 2, Kasımpaşa'ya da 3 puan kaptırdı. Trabzonspor'u ise iki maçta da mağlup etmeyi başardı.
ATTIĞI KADAR GOL YEDİ
Trabzonspor deplasmanında 4-3, ardından da Adanaspor karşısında 3-2 kazanan siyah-beyazlı takım, bu 2 maçta 7 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 lig maçında 9 gol kaydeden Şenol Güneş'in öğrencileri, kalesinde de aynı sayıda gol görerek 0.76 olan ortalamayı maç başına 2.25 gol oranına yükseltti.
İLK 7'DE 16 PUAN KAYIP
Son iki maçın ardından Beşiktaş'ın ilk 7 sıradaki takımlara karşı puan kaybı da arttı. Siyahbeyazlı ekip, kendisinden sonra gelen 6 takıma karşı 16. puanını yitirdi. Şampiyonluk mücadelesindeki rakibi Başakşehir'e 5, F.Bahçe'ye 4, Galatasaray ve Antalya'ya 2, Kasımpaşa'ya da 3 puan kaptırdı. Trabzonspor'u ise iki maçta da mağlup etmeyi başardı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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