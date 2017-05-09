Bunu nasıl görmedin!
Emenike, kaleci Fabricio’ya omzuyla vuruyor; İspanyol file bekçisi pozisyonunu kaybediyor ve ardından top ağlarla buluşuyor...Hakem Fırat Aydınus, pozisyona sadece birkaç metre uzakta olmasına rağmen 'devam' diyor ve derbi 1-1 sona eriyor... Sonuç: Hakem bunu görmüyor!.. Kartal 2 puan daha kaybediyor!.. Rakipler seviniyor... Fırat Aydınus ise bir kez daha sessizliğini koruyor!..
Beşiktaş'ta herkes F.Bahçe derbisinde kaybedilen iki puana yanarken, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un "görmediği" pozisyonlar ise siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasına oturdu. Bunlardan en önemlisi elbette, uzatma dakikalarda yaşanan pozisyondu. F.Bahçe defansının ceza sahasına ortaladığı topa Beşiktaş savunması ile birlikte kaleci Fabricio da yükseliyor. Bir anda Marcelo'nun kafasına çarpan top filelere gidiyor ve skor 1-1 oluyor... Herkes olayın şokunu yaşarken, hakem Fırat Aydınus ise hiçbir şey olmamış gibi orta noktayı gösteriyor ve golü geçerli sayıyor.
EMENİKE OMUZ ATIYOR
Ancak pozisyon dikkatle izlendiğinde, F.Bahçeli Emenike'nin, ceza sahasına ortalanan topa hiç bakmadığı ve direkt olarak kaleci Fabricio'nun üzerine doğru giderek, İspanyol file bekçisinin göğsüne omuzuyla vurduğu açıkça görünüyor... Bu darbe sonrası Fabricio da dengesini kaybediyor ve rahatça alabileceği topu yakalayamıyor... Her şey gayet net görünüyor ama bir tek hakem Fırat Aydınus, Emenike'nin bu pozisyonda Fabricio'ya yaptığı 'faulü' göremiyor... Peki sonuç olarak neler oluyor?
ŞİKAYET EDECEKLER
Hakem Fırat Aydınus "Pozisyon nizami, hiçbir sıkıntı yok" diyerek verdiği gol kararıyla karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor... Lider Beşiktaş, şampiyonluk yarışında altın değerinde iki puan kaybediyor... Rakip F.Bahçeli futbolcular, saha içinde inanılmaz bir sevinç yaşıyor... Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar isyan bayrağını çekiyor, ancak Fırat Aydınus hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrılıyor. Beşiktaş kulübü resmi olarak bir açıklama yapmasa da, Beşiktaşlı taraftarların Aydınus'u şikayet etmeye hazırlandığı öğrenildi.
FABRİ: BANA FAUL YAPILDI
F.Bahçe derbisinde 90+4'te yediği golle taraftarın büyük tepkisini çeken Fabri, maçtan sonra isyan etti. Tüm takım arkadaşları büyük hayal kırıklığı yaşarken, İspanyol kaleci soyunma odasında "Bana faul yapıldı, yoksa o topu alırdım" diye konuştu. Fabri pozisyonu "Marcelo'ya 'bırak' dedim. Ama o topu ben, ona rağmen alabilirdim. Fakat topa yükselirken bir rakip oyuncu benim göğsüme omzuyla vurdu, o yüzden pozisyonumu kaybettim. Ben sadece topa odaklandığım için kim olduğunu göremedim. Ama hakem çok yakındı ve bunu görmeliydi" ifadelerini kullandı.
PENALTIYI ATLADI FAULÜ VERMEDİ
Siyah-beyazlı yönetim, hakem Fırat Aydınus'un derbide çok kritik iki hata yaptığı konusunda hem fikir. Beşiktalı yetkililer, "Hasan Ali Kaldırım'ın Babel'i ceza sahasında düşürmesi kesin penaltı. Fırat Aydınus bu pozisyonu atlamamalıydı. (Tüm yorumcular ve eski hakemler de aynı fikirde.) Son saniyedeki golde de Emenike'nin kaleci Fabricio'ya şarjı var, Aydınus bunu da görmedi... Sonucu hakeme yüklemek doğru değil ama bunları görmemiş olmak da doğru bir yönetim değil" yorumunu yaptılar.
AYDINUS, GÜNEŞ'E TERS!
Fırat Aydınus, Beşiktaş'a mı ters geliyor, Şenol Güneş'e mi? Tecrübeli teknik adam son 3 sezonda Bursaspor ve Beşiktaş'la, Fırat Aydınus'un hakemliğinde 8 maça çıktı. Güneş, Aydınus'la Bursaspor'u çalıştırırken sadece 1 kez 4-1'le kazandı. Geri kalan maçların 6'sı berabere bitti, birini ise kaybetti. İşin ilginç yanı Güneş, çok tartışılan 2010-11 sezonunda Fırat Aydınus'la oynadığı 4 maçı da kazandı.
EMENİKE OMUZ ATIYOR
Ancak pozisyon dikkatle izlendiğinde, F.Bahçeli Emenike'nin, ceza sahasına ortalanan topa hiç bakmadığı ve direkt olarak kaleci Fabricio'nun üzerine doğru giderek, İspanyol file bekçisinin göğsüne omuzuyla vurduğu açıkça görünüyor... Bu darbe sonrası Fabricio da dengesini kaybediyor ve rahatça alabileceği topu yakalayamıyor... Her şey gayet net görünüyor ama bir tek hakem Fırat Aydınus, Emenike'nin bu pozisyonda Fabricio'ya yaptığı 'faulü' göremiyor... Peki sonuç olarak neler oluyor?
ŞİKAYET EDECEKLER
Hakem Fırat Aydınus "Pozisyon nizami, hiçbir sıkıntı yok" diyerek verdiği gol kararıyla karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor... Lider Beşiktaş, şampiyonluk yarışında altın değerinde iki puan kaybediyor... Rakip F.Bahçeli futbolcular, saha içinde inanılmaz bir sevinç yaşıyor... Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar isyan bayrağını çekiyor, ancak Fırat Aydınus hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrılıyor. Beşiktaş kulübü resmi olarak bir açıklama yapmasa da, Beşiktaşlı taraftarların Aydınus'u şikayet etmeye hazırlandığı öğrenildi.
FABRİ: BANA FAUL YAPILDI
F.Bahçe derbisinde 90+4'te yediği golle taraftarın büyük tepkisini çeken Fabri, maçtan sonra isyan etti. Tüm takım arkadaşları büyük hayal kırıklığı yaşarken, İspanyol kaleci soyunma odasında "Bana faul yapıldı, yoksa o topu alırdım" diye konuştu. Fabri pozisyonu "Marcelo'ya 'bırak' dedim. Ama o topu ben, ona rağmen alabilirdim. Fakat topa yükselirken bir rakip oyuncu benim göğsüme omzuyla vurdu, o yüzden pozisyonumu kaybettim. Ben sadece topa odaklandığım için kim olduğunu göremedim. Ama hakem çok yakındı ve bunu görmeliydi" ifadelerini kullandı.
PENALTIYI ATLADI FAULÜ VERMEDİ
Siyah-beyazlı yönetim, hakem Fırat Aydınus'un derbide çok kritik iki hata yaptığı konusunda hem fikir. Beşiktalı yetkililer, "Hasan Ali Kaldırım'ın Babel'i ceza sahasında düşürmesi kesin penaltı. Fırat Aydınus bu pozisyonu atlamamalıydı. (Tüm yorumcular ve eski hakemler de aynı fikirde.) Son saniyedeki golde de Emenike'nin kaleci Fabricio'ya şarjı var, Aydınus bunu da görmedi... Sonucu hakeme yüklemek doğru değil ama bunları görmemiş olmak da doğru bir yönetim değil" yorumunu yaptılar.
AYDINUS, GÜNEŞ'E TERS!
Fırat Aydınus, Beşiktaş'a mı ters geliyor, Şenol Güneş'e mi? Tecrübeli teknik adam son 3 sezonda Bursaspor ve Beşiktaş'la, Fırat Aydınus'un hakemliğinde 8 maça çıktı. Güneş, Aydınus'la Bursaspor'u çalıştırırken sadece 1 kez 4-1'le kazandı. Geri kalan maçların 6'sı berabere bitti, birini ise kaybetti. İşin ilginç yanı Güneş, çok tartışılan 2010-11 sezonunda Fırat Aydınus'la oynadığı 4 maçı da kazandı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Bunu nasıl görmedin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.