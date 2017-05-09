Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı süren Hutchinson, takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Demba Ba ve Tolgay Arslan, çalışmada yer almadı
Çift kale maçta turuncu takımı yenen beyaz ekibin oyuncuları, basın mensuplarına galibiyet görüntüsü verdi.
- Atiba Hutchinson, koştu
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Atiba Hutchinson, takımdan ayrı koştu.
Takımının antrenmana çıkmasından bir süre sonra sahaya gelen Hutchinson, koşu ve yürüyüşün ardından idmanı tamamladı.
- Demba Ba ve Tolgay Arslan katılmadı
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Demba Ba ile Tolgay Arslan, çalışmada yer almadı.
Demba Ba'nın kaval kemiği zarında ağrısı bulunduğu bildirilirken, Fenerbahçe mücadelesinde sakatlanan Tolgay Arslan'ın ise kasık adalesinde zorlanma olduğu için çalışmaya katılmadığı kaydedildi.
Kalça adalesinde zorlanma bulunan Atınç Nukan da takımdan ayrı bireysel çalıştı.
Anderson Talisca ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.
Beşiktaş, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 20:51
- İzinler iptal
Toplam 7
Yorum
yaralı aslan şu kadronun yarısı gönderilmeli.. özellikle de gs babasının tapulu malı sananlar!!!!!!!
- ''Teşekkürler her şey için''
Toplam 6
Yorum
Forza GS bu çocuğa şans verilmeli bence.3 sezondur birçok oyuncu takım içindeki çete yüzünden heba oldu gitti.Üstüne yanlış TD seçimleri takım cöktü
- Uğur Çiftçi imzaya kaldı
Toplam 26
Yorum
yaralı aslan fena değil ama 11 oyuncusu olur mu o da ona kalmış... eldekilerden iyidir ama en fazla 500 bin euro eder.. yusuf acer de alınmalı...
Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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