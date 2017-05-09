Beşiktaş taraftarlarına iki ayrı kontrol

Bursaspor - Beşiktaş maçı öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu dün toplanırken, konuk ekip taraftarlarının maça alınmasının yanı sıra bu karşılaşmada uygulanacak bazı önlemler de belirlendi. Toplam 2 bin 50 biletin verileceği Beşiktaş taraftarları hem İstanbul'da hem de Bursa'ya girişlerinde teker teker aranacaklar. İstanbul'da yapılacak kontrollerde Passoligi bulunmayan ve alkollü olan taraftarlar kafileden çıkartılacak. Kafile Bursa'da da aynı şekilde tekrar kontrol edilecek ve daha sonra topluca stadyuma alınacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bursaspor - Beşiktaş maçında alınan güvenlik kapsamında stadyum içersinde görev yapacak özel güvenlik sayısı 800'e çıkartılırken polis sayısı ise 400'e yükseltildi. Ayrıca, Beşiktaş futbol takımı ve taraftarların gelişleri ve dönüşleri sırasında jandarma da sorumluluk bölgesinde önlem alacak.