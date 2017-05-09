 Beşiktaş taraftarı Bursa’ya gidecek – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Beşiktaş taraftarı Bursa’ya gidecek

    Beşiktaş taraftarı Bursa’ya gidecek
    Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Mayıs'ta oynanacak olan Bursa-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarların alınmasını kararlaştırdı. Beşiktaş taraftarları için ayrılan bölümün biletleri (2050 adet) siyah-beyazlı kulübe verilecek, satışı da Beşiktaş kulübü gerçekleştirecek. Ligin ilk yarısında İstanbul Vodafone Arena'daki karşılaşmaya Bursaspor taraftarları alınmıştı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:03
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