Beşiktaş taraftarı Bursa’ya gidecek
Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, 15 Mayıs'ta oynanacak olan Bursa-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarların alınmasını kararlaştırdı. Beşiktaş taraftarları için ayrılan bölümün biletleri (2050 adet) siyah-beyazlı kulübe verilecek, satışı da Beşiktaş kulübü gerçekleştirecek. Ligin ilk yarısında İstanbul Vodafone Arena'daki karşılaşmaya Bursaspor taraftarları alınmıştı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Beşiktaş taraftarı Bursa’ya gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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