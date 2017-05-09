 Atiba oynamadı, 6 puan uçtu gitti! – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Atiba oynamadı, 6 puan uçtu gitti!

    Atiba oynamadı, 6 puan uçtu gitti!

    Sol ön baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide sahaya çıkamayan , için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Siyah-beyazlılar, Kanadalı oyuncunun yer almadığı 3'üncü maçtan da 1-1'lik skorla ayrıldı. Atiba'nın kadroda yer almadığı maçlarda siyah-beyazlılar; Karabük, G.Birliği ve F.Bahçe ile 1-1 berabere kalarak 6 puan bıraktı. Geçen sezon ligin son maçı olan Konyaspor karşısında 34 dakika forma giyen Atiba, geride kalan 33 haftanın tamamında 90 dakika oynamıştı. Atiba bu sezon 40 resmi maçta görev yaparken, 2 gol attı (Trabzon ve Hapoel Beer Sheva), 4 de asist (Trabzon, G.Antep, Osmanlı ve Karabük yaptı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:07
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