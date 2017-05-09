6 puan uçtu gitti!
Sol ön baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide sahaya çıkamayan Atiba Hutchinson, Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.
Siyah-beyazlılar, Kanadalı oyuncunun yer almadığı 3'üncü maçtan da 1-1'lik skorla ayrıldı. Atiba'nın kadroda yer almadığı maçlarda siyah-beyazlılar; Karabük, G.Birliği ve F.Bahçe ile 1-1 berabere kalarak 6 puan bıraktı. Geçen sezon ligin son maçı olan Konyaspor karşısında 34 dakika forma giyen Atiba, geride kalan 33 haftanın tamamında 90 dakika oynamıştı. Atiba bu sezon 40 resmi maçta görev yaparken, 2 gol attı (Trabzon ve Hapoel Beer Sheva), 4 de asist (Trabzon, G.Antep, Osmanlı ve Karabük yaptı.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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