 Yok böyle hata – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yok böyle hata

    Yok böyle hata

    F.Bahçe 9 kişi kalmış, uzatmaların son saniyesi... Kjaer şişirdi, boşa çıkan kafaya yükselen ’yu da bozdu. Sambacı kendi kalesini havalandırdı, Kartal şampiyonluk yolunda yara aldı.

    Lider Beşiktaş, derbide büyük bir avantajı ellerinin arasından kaçırdı. F.Bahçe karşısında Aboubakar'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, ezeli rakibine oyun olarak üstünlüğünü de kabul ettirdi. Önce Skrtel, ardından Josef'in de atılmasıyla 9 kişi kalan rakibi önünde birçok gol pozisyonundan faydalanamayan Kara Kartal, takımın bu sezon en formda ve en dikkat çeken isimlerinden darbe yedi. 4 dakika verilen uzatmaların son dakikasına girildiğinde adeta 'atamayana atarlar' kuralı devreye girdi ve maç berabere bitti.

    LYON'DA DA TAKIMI YAKTI
    Beşiktaş, anlamsız bir şekilde kendi yarı sahasına çekildi. Beşiktaş yarı alanında topu alan Kjaer, ceza sahasına doğru şişirdi. Fabricio kalesini terk edip topa doğru hareketlendi. Ancak o sırada Marcelo da topa hareketlendi. İspanyol kaleci ve Brezilyalı stoper arasındaki anlaşmazlık sonrası yumruklamak isterken, Marcelo kafayla topu arkaya aşırdı ve kendi ağlarını havalandırdı. Fabri, Avrupa Ligi'nde Lyon'la Fransa'da oynanan ilk maçta da son 10 dakikada yediği hatalı gollerle Beşiktaş'ın 2-1 yenilmesine sebep olmuştu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:55
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