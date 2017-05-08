Yok böyle hata
F.Bahçe 9 kişi kalmış, uzatmaların son saniyesi... Kjaer şişirdi, boşa çıkan Fabri kafaya yükselen Marcelo’yu da bozdu. Sambacı kendi kalesini havalandırdı, Kartal şampiyonluk yolunda yara aldı.
LYON'DA DA TAKIMI YAKTI
Beşiktaş, anlamsız bir şekilde kendi yarı sahasına çekildi. Beşiktaş yarı alanında topu alan Kjaer, ceza sahasına doğru şişirdi. Fabricio kalesini terk edip topa doğru hareketlendi. Ancak o sırada Marcelo da topa hareketlendi. İspanyol kaleci ve Brezilyalı stoper arasındaki anlaşmazlık sonrası Fabri yumruklamak isterken, Marcelo kafayla topu arkaya aşırdı ve kendi ağlarını havalandırdı. Fabri, Avrupa Ligi'nde Lyon'la Fransa'da oynanan ilk maçta da son 10 dakikada yediği hatalı gollerle Beşiktaş'ın 2-1 yenilmesine sebep olmuştu.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:55
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Yok böyle hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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