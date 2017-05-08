Beşiktaş'ın savunması alarm veriyor
Fenerbahçe karşısında kendi kalesine attığı golle 3 puandan olan Beşiktaş, son 4 maçta yediği gollerle dikkat çekiyor. Ligin ilk 26 haftasında kalesinde 20 gol gören siyah-beyazlılar, son 4 haftada 9 gol yedi.
Ligde oynadığı ilk 26 maçta kalesinde sadece 20 gol gören ve maç başına 0.76 gol yeme ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, son 4 lig maçında ise 9 gol yedi. Trabzonspor deplasmanında 4-3, ardından da Adanaspor karşısında 3-2 kazanan Kara Kartal, bu 2 maçta 7 gol atarken 5 gol yedi.
Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ligdeki son maçında ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 lig maçında 9 gol atan Şenol Güneş'in öğrencileri, kalesinde de aynı sayıda gol görerek maç başına 2.25 gol yedi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:10
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 163
Yorum
FBB O SON SANİYE GÖLÜ VARYA COK ZEVKLİ BE ONDAN SEVİNDİK. HM BİZ BİŞİ YAPMADIK GÖLÜDE KENDİNZ ATTINIZ :)NAPALIM SİZ GİBİ AĞLAMIYORUZYA
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Yorum
OYNAMAMALARI ÇOK KOMİKTİ. BUNUN SORUMLUSU ADANALI AHMET ÇALIK ŞAŞİ Mİ YA. KAÇ METREDEN GELEN TOPA KENDİSİNİ AYARLAYAMIYOR, TOP ÜSTÜNDEN GEÇİP RAKİP GOL YAPIYOR. SAHADA FUTBOLCULARIN DİZİLİŞİ
Beşiktaş'ın savunması alarm veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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