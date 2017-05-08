Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama

Beşiktaş Yönetimi maç içinde Talisca ve Volkan Demirel arasında yaşanan olayları değerlendirerek Brezilyalı yıldızın ceza almaması gerektiğini savundu. Siyah-Beyazlı yöneticiler kupa maçında Robin van Persie'nin yaptıklarına atıfta bulunarak; "Bu kez gerilim yaratma görevi Volkan Demirel'deydi" şeklinde konuştular.

Kupada oynanan olaylı Fenerbahçe maçından sonra Robin van Persie'nin görüntülerden dolayı ceza aldığını bilen Yönetim, Talisca'nın normal şartlar altında ceza almasını beklemiyor ama gelişmeleri ''Talisca'nın hiç bir şartta ceza alacak bir durumu yok. Ama Türkiye'de 'birine verdik öbürküne de verelim' anlayışı var. Ceza alırsa da sırf bu anlayış yüzünden ceza alır.Yaşananlar tamamen Volkan Demirel'in kışkırtmaları ve tahrikleri ile yaşanan olaylar. Fenerbahçe zaten iyi niyetli gelmemişti, yine maç boyu gerilim yaratmak için uğraştılar .Bu kez ortalığı karıştırma görevini Van Persie değil Volkan Demirel almıştı.



"FUTBOLCULARIMIZ VE TARAFTARIMIZ VOLKAN'IN BU TAHRİKLERİNE KAPILMADILAR"



Tam sahalarından çıkamadıkları dakikalarda ortamı gerecek hareketlere başladı.O'nunla ilgili tüm görüntüleri topluyoruz, bunların hepsini federasyona göndereceğiz. Ettiği küfürleri herkes gördü ama sadece sarı kartla geçiştirildi. Şikayetimiz mutlaka olacak. Biz burada önce futbolcularımıza sonra taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Volkan'ın bu tahriklerine kapılmadılar'' şeklinde değerlendirdi.