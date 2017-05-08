Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Beşiktaş Yönetimi maç içinde Talisca ve Volkan Demirel arasında yaşanan olayları değerlendirerek Brezilyalı yıldızın ceza almaması gerektiğini savundu. Siyah-Beyazlı yöneticiler kupa maçında Robin van Persie'nin yaptıklarına atıfta bulunarak; "Bu kez gerilim yaratma görevi Volkan Demirel'deydi" şeklinde konuştular.
"FUTBOLCULARIMIZ VE TARAFTARIMIZ VOLKAN'IN BU TAHRİKLERİNE KAPILMADILAR"
Tam sahalarından çıkamadıkları dakikalarda ortamı gerecek hareketlere başladı.O'nunla ilgili tüm görüntüleri topluyoruz, bunların hepsini federasyona göndereceğiz. Ettiği küfürleri herkes gördü ama sadece sarı kartla geçiştirildi. Şikayetimiz mutlaka olacak. Biz burada önce futbolcularımıza sonra taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Volkan'ın bu tahriklerine kapılmadılar'' şeklinde değerlendirdi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
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Yorum
Tsclub Gs ve fb nin önüne geçebilirdik şimdi başakşehir veya fenerin ziraat kupasını almasını bekleyecek
- Avantaj iki haftada elden kaçtı!
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Yorum
Düsseldorf'lu Bu senede hazımsızlar ve ayıplar takımı olmaktan ılerı gıdemedıler. Para ve şöhretle insan ve takım olunamıyacagını herkese gösterdıler.
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
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Yorum
kartal kendi ağlanacak halinizi bırakıp bize gülmeniz de bizi güldürdü. not: Talisca'nın hareketi her türlü yanlıştır. Cezası neyse kulüp versin.
Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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